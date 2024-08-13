Fenerbahçe - Lille maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibiyle karşı karşıya geliyor.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bugün Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

FENERBAHÇE 0-0 LİLLE (CANLI SKOR)

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

İlk maçta rakibine deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kendisini play-off turuna taşıyacak skoru almaya çalışacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Lille: Chevalier, Santos, Meunier, Alexsandro, Ribeiro, Gudmundsson, Benjamin Andre, Gomes, Haraldsson, Cabella, David

HAKEM: Jose Maria Sanchez

STAT: Ülker

SAAT: 20.00

YAYIN: EXXEN