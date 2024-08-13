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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap

Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan transfer iddialarına açıklık getirdi. Hakan, takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

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İtalyan devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, yeni sezon öncesinde dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Sky Sports'un sorularını yanıtlayan yıldıza isim, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Hakan Çalhanoğlu, "Beni tanıyanlar bilir. Fazla konuşmam. Çalışmayı severim. Inter'de kalacağımdan emindim. Transfer dedikoduları çıktı ama hiçbir şey söylemedim. Sadece işimi düşündüm. Sonrasında konuştum ve herkes rahatladı." açıklamasında bulundu.

"YENİ SEZONA HAZIRIZ"

Serie A'da yeni sezona ve takıma ilişkin tecrübeli oyuncu, "Şampiyonluk güzeldi ama bu yıl takımlar bizi yenmek için daha fazla motive olacak. Çalışıyoruz ve yeni sezona hazırız. Takım arkadaşlarım olmadan kendimi geliştiremem. Onlar benim yapmak istediklerimi anlıyorlar, ben de onları anlıyorum. Bu yüzden oynamak ve her zaman daha kolay." açıklamasını yaptı.

İtalya Serie A'da yeni sezonun ilk maçı Genoa ile Inter arasında 17 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

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