AK Parti'den YRP'ye "şantaj" tepkisi: Köhne bir vesayet kurma çabası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YRP liderinin siyasi şantaj iddiasına tepki göstererek, Erbakan'ın belediye başkanları üzerinde vesayet oluşturmak istediğini belirtti.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün yaptığı açıklamada "AK Parti tarafından siyasi şantaj yöntemleriyle karşılaştıklarını" öne sürdü.

Erbakan, "İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek, hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler. Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir" ifadelerini kullandı.

Erbakan ayrıca, AK Parti'ye katılma kararı alan başkanları da hedef tahtasına koyarak, "Milletin tercihini yok sayarak menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir" dedi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ, SİYASİ İLKELERLE YÜZLEŞMELİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. "YRP liderinin AK Parti'ye katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altında bırakmaya çalıştığını" vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur.

Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir."

"KÖHNE BİR VESAYET KURMA ÇABASI"

Yeniden Refah Partisi'nin CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirdiğinin altını çizen Çelik, açıklamasına şöyle devam etti:

"(Erbakan'ın açıklaması) Hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti’nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."