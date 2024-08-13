BIST 9.921
DOLAR 33,55
EURO 36,93
ALTIN 2.662,49
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den YRP'ye "şantaj" tepkisi: Köhne bir vesayet kurma çabası

AK Parti'den YRP'ye "şantaj" tepkisi: Köhne bir vesayet kurma çabası

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YRP liderinin siyasi şantaj iddiasına tepki göstererek, Erbakan'ın belediye başkanları üzerinde vesayet oluşturmak istediğini belirtti.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün yaptığı açıklamada "AK Parti tarafından siyasi şantaj yöntemleriyle karşılaştıklarını" öne sürdü. 

Erbakan, "İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek, hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler. Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir" ifadelerini kullandı. 

Erbakan ayrıca, AK Parti'ye katılma kararı alan başkanları da hedef tahtasına koyarak, "Milletin tercihini yok sayarak menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir" dedi.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ, SİYASİ İLKELERLE YÜZLEŞMELİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. "YRP liderinin AK Parti'ye katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altında bırakmaya çalıştığını" vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı: 

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur.

Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir."

"KÖHNE BİR VESAYET KURMA ÇABASI"

Yeniden Refah Partisi'nin CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirdiğinin altını çizen Çelik, açıklamasına şöyle devam etti: 

"(Erbakan'ın açıklaması) Hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti’nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."

ÖNCEKİ HABERLER
YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı
YOİKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı
Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez
Bakan Tunç: Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez
İsrail boykotu istifa getirdi: Kahve devi Starbucks'ta kriz çıktı
İsrail boykotu istifa getirdi: Kahve devi Starbucks'ta kriz çıktı
Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı
ABD, Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdı
ABD, Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdı
ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
Fenerbahçe - Lille maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Lille maçı (CANLI YAYIN)
Türkiye'den Mescid-i Aksa açıklaması: Ateşe benzin dökmek
Türkiye'den Mescid-i Aksa açıklaması: Ateşe benzin dökmek
Ankara'daki görüşmenin ikinci turu tamamlandı: Bakan Fidan tarih verdi!
Ankara'daki görüşmenin ikinci turu tamamlandı: Bakan Fidan tarih verdi!
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap
Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık! Lille maçında yok
Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık! Lille maçında yok
Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de konuşacak!
Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de konuşacak!