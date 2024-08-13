BIST 9.921
DOLAR 33,55
EURO 36,92
ALTIN 2.662,13
HABER /  EKONOMİ

İsrail boykotu istifa getirdi: Kahve devi Starbucks'ta kriz çıktı

İsrail boykotu istifa getirdi: Kahve devi Starbucks'ta kriz çıktı

İki çeyrektir gelirlerinde düşüş bildiren kahve zinciri Starbucks'ın Üst Yöneticisi (CEO) Laxman Narasimhan görevinden ayrıldı.

Abone ol

Starbucks'tan yapılan açıklamada, Narasimhan'ın CEO'luk ve şirketin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden ayrıldığı bildirildi.

Halen Chipotle üst yöneticiliği görevini yürüten Brian Niccol'un Starbucks'a başkan ve CEO olarak atandığı belirtilen açıklamada, Niccol'un 9 Eylül'de yeni görevine başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, Starbucks Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri'nin söz konusu tarihe kadar geçici CEO olarak görev yapacağı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti.

ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı
ABD, Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdı
ABD, Suudi Arabistan'a saldırı amaçlı silah satışı yasağını kaldırdı
ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
Fenerbahçe - Lille maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Lille maçı (CANLI YAYIN)
Türkiye'den Mescid-i Aksa açıklaması: Ateşe benzin dökmek
Türkiye'den Mescid-i Aksa açıklaması: Ateşe benzin dökmek
Ankara'daki görüşmenin ikinci turu tamamlandı: Bakan Fidan tarih verdi!
Ankara'daki görüşmenin ikinci turu tamamlandı: Bakan Fidan tarih verdi!
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer dedikodularına cevap
Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık! Lille maçında yok
Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık! Lille maçında yok
Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de konuşacak!
Filistin Devlet Başkanı Abbas TBMM'de konuşacak!
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı yükseldi, ne kadar oldu?
Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti
Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti