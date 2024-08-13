Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ndour'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Ndour, siyah-beyazlı takımda 73 numaralı formayı giyecek.