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Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kadrosuna kattı

Beşiktaş, dün İstanbul'a getirdiği PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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 Beşiktaş, PSG'nin orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Ndour'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour’un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

Ndour, siyah-beyazlı takımda 73 numaralı formayı giyecek.

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