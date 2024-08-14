UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu, bugün oynanan 10 maçla tamamlandı.Abone ol
Ligde 3. eleme turunda bugün Midtjylland (Danimarka), Bodo/Glimt (Norveç), Salzburg (Avusturya), Malmö (İsveç), Karabağ (Azerbaycan), Slavia Prag (Çekya), Sparta Prag (Çekya), Dinamo Kiev (Ukrayna), Lille (Fransa) ve Slovan Bratislava (Slovakya), rakiplerini eleyerek tur atladı.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Ferencvaros (Macaristan) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 (0-2)
Rangers (İskoçya)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-2 (1-1)
PAOK (Yunanistan) - Malmö (İsveç): 3-4 (2-2)
Ludogorets (Bulgaristan)- Karabağ (Azerbaycan): 2-7 (2-1)
Union Saint-Gilloise (Belçika)- Slavia Prag (Çekya): 0-1 (1-3)
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0 (0-2)
Bodo/Glimt (Norveç)- Jagiellonia (Polonya): 4-1 (1-0)
FCSB (Romanya)- Sparta Prag (Çekya): 2-3 (1-1)
Fenerbahçe- Lille (Fransa): 1-1 (1-2)
Twente (Hollanda) - Salzburg (Avusturya): 3-3 (1-2)
Not: İlk maçların sonuçları parantez içinde yazılmıştır.