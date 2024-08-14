Mourinho'dan, Lille maçı sonrası flaş transfer mesajı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e elendikleri maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başarılı teknik adam transferle ilgili gelen soruya da yanıt verdi.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve elendi. Sarı-lacivertli takımın yolculuğu UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho mücadele hakkında değerlendirmeler yaptı.

Jose Mourinho açıklamasında; "Takım olarak her şeyi yaptık. Burada büyük fırsatlar kaçırdık. Bugün sadece bir takım kazanmayı hak etti, diğeri ise kazandı. Fransa'da büyük fırsatlar kaçırdık. Bizim için ekonomik olarak bir darbe oldu ama Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık. Bir iki takımı eleyebilirdik ama finale kadar gidemezdik. Avrupa Ligi'nde ise mükemmel işler yapabiliriz. Şimdi Süper Lig'e konsantre olacağız. UEFA Avrupa Ligi'ne de burada olduğu gibi tutkuyla oynayacağız." dedi.

İşte Jose Mourinho'nun öne çıkan açıklamalarının devamı:

"Ben sonuçta bir profesyonelim. Buraya yardım etmeye geldim. Dürüst olmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Asla finale kalamazdık ama Avrupa Ligi'nde 'eğerler' bizden yana olursa muhteşem işler yapabiliriz. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin.

"MAÇI KAZANMAK İÇİN YETERLİ POZİSYONU ÜRETTİK"

İstatistikler bazen maçı yansıtmaz. Bugün 2 topumuz direkten döndü, 3 tane rakip kalecinin muazzam kurtarışı oldu. Bunların önemli şeyler ifade ettiğini düşünüyorum. Biz maçı kazanmak için yeterli pozisyonu ürettik. Rakip takım orta sahada kalabalık olup topu tuttular. Livakovic deplasmanda 1 kurtarış yaptı. Burada topa dokunmadı bile. Dünyanın en büyük takımları bile 2 tane önemli oyuncusu olmadığı zaman bunun acısını çekerler. Planlarımızı değiştirdi bu kayıplar. Şimdi hedeflerimize daha doğru ilerleyeceğiz.

Avrupa Ligi'nin yeni formatı neden böyle bilmiyorum ama adapte olmamız gerekiyor. Üst üste maç sayısını artıran bir durum bu. Umarım Süper Lig'deki rakiplerimiz için de aynı şeyler geçerli olur. Umarım onlar da bu maçları oynarlar. Para karar veriyor. Bizim de buna adapte olmamız gerekiyor. Avrupa Ligi bizim seviyemize daha uygun ben de bu hırsı oyuncularıma geçirmek istiyorum.

"TRANSFER TALEP ETMİYORUM"

Fred ve Ferdi sakatlandı. Yine de sezon boyu sakat olmayacaklar. Transfer penceresi açık ama ben transfer talep etmiyorum. Biz sakat olan oyuncularımızın hemen iyileşmesi için mücadele edeceğiz."