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Mauro Icardi'den, Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım

Mauro Icardi'den, Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Lille'e yenilmesinin ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu’nda rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lille ile karşılaştı.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez’in düdük çaldığı müsabaka, sarı-lacivertlilerin 2-1'in rövanşında skoru 2-2'ye getirmesiyle uzatmalara gitti.

Uzatmaların ikinci yarısında penaltı bulan Lille, skoru 3-2'ye getirdi.

Maçta başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ICARDİ'DEN "AŞKIN OLAYIM" PAYLAŞIMI

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'den ise, Fenerbahçe'nin maçı sonrası flaş bir paylaşım geldi.

Icardi, Fenerbahçeli eski futbolcu Batshuayi ile resimlerini hikayesine koyarak ''Aşkın olayım'' şarkısını ekledi.

Fenerbahçe'nin rakibi Lille, gün içerisinde 'Aşkın Olayım' adlı şarkıyı paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme de bulunmuştu.

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