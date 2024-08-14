Cem Küçük'ten Cüneyt Özdemir'e: Bak kulağıma iki dedikodu geldi

Cem Küçük, "Fatih Altaylı, Cüneyt Özdemir size az bile yapıyor" başlıklı yazısına yanıt veren Cüneyt Özdemir ile ilgili iki iddiayı paylaştı.

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün Fatih Altaylı ve Cüneyt Özdemir üzerinden kimi AK Partili yöneticileri eleştirdiği yazı konuşulmaya devam ediyor.

AK Parti'ye hakaret ve küfür edenlerin partide itibarlı konumda tutulmasına tepki gösteren Küçük'ün yazısı gündem oldu.

Özdemir'in yanıtı

Hedefteki isimlerden Cüneyt Özdemir, söz konusu yazıya “Cem Küçük gibi AKP’liler, AKP’lilerin bizimle konuşmasına kızıyorlar çünkü biz eleştiriyoruz. Onlarda eleştiri diye bir şey yok. Eleştirince o uçağa binemiyorlar.” yanıtını verdi.

Özdemir'in açıklamalarına cevap Küçük'ten gecikmedi. "Doğru yere parmak basınca..." başlıklı yazısında Küçük, Özdemir'e böyle seslendi:

"Son 3 yıla bakalım Cüneyt!.. Benim AK Parti’ye eleştirilerim seninkinin üç katıdır. Bunu en iyi sen biliyorsun, çünkü yayınlarında o eleştirel yazılardan bahsediyorsun. Emekli maaşları, hayat pahalılığı konularında çok eleştiri getirdim. Benim senden farkım, ben ne olursa olsun eleştirsem de AK Parti’yi desteklemeye devam edeceğim. Maalesef rüzgâra göre hareket edemiyorum. Uçak da umurumda değil...

İmamoğlu ve Altaylı

Bak kulağıma iki dedikodu geldi. Birincisi etrafta AK Parti artık gidici deyip dümeni Ekrem İmamoğlu’na kırdığın söyleniyor. Diğeri de YouTube’da “üslup kanseri” Fatih Altaylı izlenmede sana fark atıyormuş. Bütün reklamlar ona gidiyormuş. Sen de bu durumdan şikâyetçi olup eski muhalif kimliğine bürünmüşsün. Sen üslup kanseri Altaylı’dan daha kalitelisin ama YouTube’da getirisi yok. Demedi deme!.."