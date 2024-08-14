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Depoları doldurmak için acele edin! Benzine zam geliyor

Depoları doldurmak için acele edin! Benzine zam geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor. Araç sahipleri elinizi çabuk tutun, benzine bu gece yarısı itibari ile zam gelmesi bekleniyor. İşte güncel rakamlar...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanma birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişim düşüyor. 

Benzin ve motorinde indirim var mı?

Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. 

NTV'de yer alan habere göre fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. 

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.74 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.61 liradan satılıyor.

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