BIST 9.921
DOLAR 33,56
EURO 36,94
ALTIN 2.661,54
HABER /  GÜNCEL

Üsküdar'da şehirlerarası yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Üsküdar'da şehirlerarası yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı

Üsküdar'da, yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.

Abone ol

D-100 kara yolu Harem Sahil Yolu Üsküdar istikametinde ilerleyen 34 TP 9995 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak üzere Haydarpaşa Gümrük durağında durdu.

Aynı yönde seyreden 44 PD 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Depoları doldurmak için acele edin! Benzine zam geliyor
Depoları doldurmak için acele edin! Benzine zam geliyor
Babanın çabası yetmedi! Alanya'da feci olay
Babanın çabası yetmedi! Alanya'da feci olay
''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımı çok konuşuldu! DMM'den açıklama var
''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımı çok konuşuldu! DMM'den açıklama var
BM: İsrail'in Gazze'deki okulları vurması münferit olay değil
BM: İsrail'in Gazze'deki okulları vurması münferit olay değil
Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Cem Küçük'ten Cüneyt Özdemir'e: Bak kulağıma iki dedikodu geldi
Cem Küçük'ten Cüneyt Özdemir'e: Bak kulağıma iki dedikodu geldi
Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio: Penaltı kazanmak işimize geldi
Lille'in teknik direktörü Bruno Genesio: Penaltı kazanmak işimize geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçen takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunu geçen takımlar belli oldu
ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına tepki
ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına tepki
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi
ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay
Mourinho'dan, Lille maçı sonrası flaş transfer mesajı
Mourinho'dan, Lille maçı sonrası flaş transfer mesajı