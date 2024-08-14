Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş'tan yeni açıklama

Kamuoyunda adı sık sık cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylıkla ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı. Vazifeden kaçmayacağını belirten Yavaş, adaylığa açık kapı bıraktı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) cumhurbaşkanı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ile beraber adı en sık konuşulan isimlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2028 yılında yapılanması planlanan seçimler için adaylığa yeşil ışık yaktı.

Adaylık konusunda ne bir açıklama yapmayan Mansur Yavaş, mevcut seçim gündeminin henüz oluşmasını söyledi. Habertürk'e konuşan Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sorulan soruya "Henüz Türkiye'de bir seçim gündemi yok. Bu nedenle adaylık konuşmak için çok erken" cevabını verdi.

Önceliğinin Ankara halkına hizmet etmek olduğunun altını çizen Yavaş, adaylık konusunun şimdilik gündeminde olmadığını belirtti.

İlerleyen dönemlerde adaylık konusunda bir değerlendirme yapacağını açıklayan ABB Başkanı, "Günü geldiğinde partim ve milletim bizi aday olarak görmek isterse bu vazifeden kaçınmayız. Elbette aday oluruz" sözleriyle cumhurbaşkanı adaylığına açık kapı bıraktı.

Öte yandan ORC Araştırma şirketinin 1-5 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaptığı "Bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" anketinde Mansur Yavaş ilk sırada yer almıştı.

Ankete göre seçmenlerin geneli değerlendirildiğinde Mansur Yavaş yüzde 28,4 oranıyla ilk sırada yer almıştı.

Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlerin de ilk tercihi (yüzde 23,2) olan Mansur Yavaş, kendi seçmeni olan CHP'liler tarafından ise Özgür Özel (yüzde 29,4) ve Ekrem İmamoğlu'ndan (28,5) sonra üçüncü tercih konumunda (yüzde 21,5) yer aldı.

Araştırmaya göre Yavaş'ın milliyetçi seçmenlerin desteklediği İYİ Parti ve Zafer Partisi'nden destek aldığı da görüldü.