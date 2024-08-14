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Metrobüs kullananlar dikkat! 45 gün sürecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Metrobüs kullananlar dikkat! 45 gün sürecek

Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlanıyor.

Çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürülecek.

Çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.

Duraklarda yönlendirme tabelalarının ve iletişim ekiplerinin yolcuları yönlendirmesi bekleniyor.

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