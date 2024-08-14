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RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu için sahaya çıkacak

RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu için sahaya çıkacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

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Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

Tur için ihtimaller

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.

St. Patrick's Athletic ile Sabah galibiyle oynayacak

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

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