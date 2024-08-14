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ABD'de yapılan son ankette Harris ve Trump'ın önde olduğu konular ortaya çıktı

ABD'de yapılan son ankette Harris ve Trump'ın önde olduğu konular ortaya çıktı

ABD'de yapılan anket, 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine ilişkin Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'e "demokrasiye bağlılık ve disiplin" konusunda güvenildiğini ortaya koyarken, ekonomi ve göç konusunda ise Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın önde olduğunu gösterdi.

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Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 8-12 Ağustos'ta 1164 kişiye başkanlık seçimlerine ilişkin adaylar hakkında sorular yöneltildi.

Anket sonuçları, ABD'li yetişkinlerin neredeyse yarısının "demokrasiye bağlılık ve disiplin" özelliklerinin Harris'i daha iyi tanımladığını düşündüğünü gösterirken, 10 kişiden yalnızca 3'ünün bu konuda Trump'a daha çok güvendiğini ortaya koydu.

Ayrıca, 10 kişiden 4'ü Harris'i "dürüst" olarak tanımlarken, bu oranın Trump için yüzde 24 olduğu ifade edildi.

Öte yandan, iki parti adayı da "güçlü lider olma ve kriz yönetimi" konusunda ankette eşit oranda onay aldı.

Trump, ekonomi ve göç konusunda bir adım önde

Halkın yüzde 45'i Trump'ın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söylerken, yaklaşık yüzde 38'i ise Harris'i bu konuda daha güçlü buldu.

Göç konusunda ise ankette, adaylar arasında ekonomiye benzer bir fark çıktı.

Irk, kürtaj politikası ve sağlık hizmetleri konusunda ankete katılanların yarısı Harris'in "daha iyi bir iş çıkaracağını" düşünürken, 10 kişiden yalnızca 3'ü Trump'ı bu konuda daha yetkin bulduğunu söyledi.

Öte yandan, her 10 Demokrat Partiliden yalnızca 6'sı Gazze konusunda Harris'in Trump'tan daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyor.


Gazze politikasına ilişkin söz konusu oran, Harris'in ankette Demokratlar tarafından en zayıf görüldüğü alan oldu.

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