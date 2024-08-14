Dyson hava temizleyicileri evde hava kalitesini artırdı

Dyson, serinletme veya nemlendirme özellikli hava temizleyicileriyle iç mekanlarda yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson hava temizleyicileri 0,1 mikron kadar küçük partikülleri yüzde 99,95'e kadar temizleyebiliyor.

Nemlendirme özellikli hava temizleyici Dyson Purifier Humidify + CooFormaldehyde, hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlanarak, havaya otomatik nem katan dahili zekaya sahip. Aktif karbon filtre gazları nötrler, HEPA H13 filtre 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalayarak bir katalitik filtre formaldehiti yok ediyor. Ardından, Air Multiplier teknolojisi temizlenmiş, nemlendirilmiş havayı odaya yansıtıyor ve gerektiğinde kişiyi serinletiyor.

Dyson hava temizleyicileri, iki veya üç aşamada filtrelemeden önce havadaki kirleticileri tespit eden birden fazla sensöre sahip.

Evleri ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmak için tasarlanan Dyson hava temizleyiciler, havadaki zararlı maddeleri tespit edip hapsetmenin yanı sıra yaz sıcaklarında serinleme sağlıyor.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, iç mekandaki alerjen ve zararlı maddeleri tespit ederken, katı hal formaldehit algılama ve tam yalıtım sağlayan HEPA 13 standardında filtreleme sunarak daha temiz bir ev ortamı sağlıyor.

Dengeli bir hava akışı için Air Multiplier teknolojisi kullanan ürün, otomatik olarak odayı hedef sıcaklıkta tutarken odanın her yerinde kontrol sağlamak için havayı karıştırıp dağıtıyor. Bu şekilde temizlenen havanın yayılımı için güçlü bir hava akışı yaratıp bulunduğu ortamı yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde hava temizleyici, bir odanın havasını doğru şekilde temizlemek için gereken standart test koşullarının ötesine geçerek partikülleri ve gazları otomatik olarak algılıyor ve yalıtımlı HEPA 13 standardında filtrelemeyle ultra ince partikülleri yüzde 99,95 oranında yakalıyor ve formaldehiti tespit ediyor.

Air Multiplier teknolojisiyle temizlenmiş havayı dağıtıp yayan ürün bulunduğu ortamı istenilen zamanda serinletebiliyor. Aynı zamanda yüzde 20 daha sessiz olacak şekilde akustik açıdan yeniden tasarlandı.