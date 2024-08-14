BIST 9.944
DOLAR 33,56
EURO 37,03
ALTIN 2.668,88
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dyson hava temizleyicileri evde hava kalitesini artırdı

Dyson hava temizleyicileri evde hava kalitesini artırdı

Dyson, serinletme veya nemlendirme özellikli hava temizleyicileriyle iç mekanlarda yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dyson hava temizleyicileri 0,1 mikron kadar küçük partikülleri yüzde 99,95'e kadar temizleyebiliyor.

Nemlendirme özellikli hava temizleyici Dyson Purifier Humidify + CooFormaldehyde, hava kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmak için tasarlanarak, havaya otomatik nem katan dahili zekaya sahip. Aktif karbon filtre gazları nötrler, HEPA H13 filtre 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalayarak bir katalitik filtre formaldehiti yok ediyor. Ardından, Air Multiplier teknolojisi temizlenmiş, nemlendirilmiş havayı odaya yansıtıyor ve gerektiğinde kişiyi serinletiyor.

Dyson hava temizleyicileri, iki veya üç aşamada filtrelemeden önce havadaki kirleticileri tespit eden birden fazla sensöre sahip.

Evleri ve iç mekanlardaki havayı daha temiz tutmak için tasarlanan Dyson hava temizleyiciler, havadaki zararlı maddeleri tespit edip hapsetmenin yanı sıra yaz sıcaklarında serinleme sağlıyor.

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde hava temizleyici, iç mekandaki alerjen ve zararlı maddeleri tespit ederken, katı hal formaldehit algılama ve tam yalıtım sağlayan HEPA 13 standardında filtreleme sunarak daha temiz bir ev ortamı sağlıyor.

Dengeli bir hava akışı için Air Multiplier teknolojisi kullanan ürün, otomatik olarak odayı hedef sıcaklıkta tutarken odanın her yerinde kontrol sağlamak için havayı karıştırıp dağıtıyor. Bu şekilde temizlenen havanın yayılımı için güçlü bir hava akışı yaratıp bulunduğu ortamı yazın serinletiyor, kışın ısıtıyor.

Dyson Purifier Cool Formaldehyde hava temizleyici, bir odanın havasını doğru şekilde temizlemek için gereken standart test koşullarının ötesine geçerek partikülleri ve gazları otomatik olarak algılıyor ve yalıtımlı HEPA 13 standardında filtrelemeyle ultra ince partikülleri yüzde 99,95 oranında yakalıyor ve formaldehiti tespit ediyor.

Air Multiplier teknolojisiyle temizlenmiş havayı dağıtıp yayan ürün bulunduğu ortamı istenilen zamanda serinletebiliyor. Aynı zamanda yüzde 20 daha sessiz olacak şekilde akustik açıdan yeniden tasarlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılmaz net tarih verdi! Enflasyon ne zaman yüzde 50'nin altına düşecek?
Yılmaz net tarih verdi! Enflasyon ne zaman yüzde 50'nin altına düşecek?
Mauro Icardi'den Jose Mourinho hakkında şok sözler
Mauro Icardi'den Jose Mourinho hakkında şok sözler
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşını kutladı
Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. yaşını kutladı
TÜİK'in verileri! Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi iller arasında göç etti
TÜİK'in verileri! Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi iller arasında göç etti
Toprak Razgatlıoğlu yeni Pirelli arka lastikle rekor kırdı
Toprak Razgatlıoğlu yeni Pirelli arka lastikle rekor kırdı
Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısındaki konsolide cirosu 10,8 milyar lira oldu
Penta Teknoloji'nin yılın ilk yarısındaki konsolide cirosu 10,8 milyar lira oldu
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldı
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Rapid Wien maçının kadrosundan çıkarıldı
ABD'de yapılan son ankette Harris ve Trump'ın önde olduğu konular ortaya çıktı
ABD'de yapılan son ankette Harris ve Trump'ın önde olduğu konular ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş'tan yeni açıklama
RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu için sahaya çıkacak
RAMS Başakşehir UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu için sahaya çıkacak
Metrobüs kullananlar dikkat! 45 gün sürecek
Metrobüs kullananlar dikkat! 45 gün sürecek
Kredi ile ev alma dönemi bitti! '7 aydır ilk kez oluyor' büyük sürpriz
Kredi ile ev alma dönemi bitti! '7 aydır ilk kez oluyor' büyük sürpriz