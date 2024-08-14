Bakanlık duyurdu: Emekliler şemsiye ve şezlongları ücretsiz kullanabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin emekliler tarafından ücretsiz kullanılabileceğini duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunulacağını duyurdu.

Bakanlığın tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Emeklilerimiz için yeni bir müjde. Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak."