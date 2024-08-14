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ABD'den Polonya'ya 10 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Polonya'ya 10 milyar dolarlık silah satışı

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ABD ile 96 "AH-64E Apache" helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurdu.

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Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, ABD ile Polonya arasındaki anlaşma için Inowroclaw şehrindeki 56. Hava Üssü'nde imza töreni düzenlendi.

Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz, burada yaptığı açıklamada, ABD ile 96 "AH-64E Apache" helikopterin teslimatı, ilgili ekipman, lojistik ve eğitim paketi için 10 milyar dolarlık anlaşma imzalandığını duyurarak "Bu, ordunun en modern helikopterlerle dönüşümü için önemli bir dönüm noktası." dedi.

Polonya, envanterindeki Rus yapımı Mil Mi-24 taarruz helikopterlerinin yerini modern hava araçlarıyla yenilemek istiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 22 Ağustos 2023'te Polonya'ya Apache helikopteri ve bunlarla ilgili ekipman satışına onay vermişti.

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