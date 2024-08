Galatasaray'dan ayrılık açıklaması! Zaha ve Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Florya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu ve Zaha'nın takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Cenk Ergün, henüz bu iki transferde de biten bir durumun olmadığını da ifade etti.

Abone ol

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Cenk Ergün, "Bir süredir ciddi anlamda organize olduğunu düşündüğüm bir davranış tarzı var. Şahsım özelinde, takımımıza ve kulübümüze yaşatılan bir yıpratma politikası var. Anlamsız olduğunu düşünüyorum. Gerçekleri içermediğini, gerçeklerin perde arkasında tutulduğu bir durum. Benim şahsımla ilgili olduğu gibi bir düşüncem de yok. Yapılan algılar üzerinden takımımız gitmek istediği yolda geriye çekilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Son iki senenin şampiyonu olan kadroyu koruduklarını belirten Ergün, "İlk 11’de oyuncu kaybetmememize rağmen teknik ekibimizin bize vermiş olduğu raporlar doğrultusunda çalışmamızı da yaptık. Lige çok büyük bir umutla başlıyoruz. Amacımız yine şampiyonluk. 2025’te 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için sezona başladık. Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları var. O da kritik bir hedef. Biz bunlara konsantre vaziyetteyiz. Ancak oluşturulan karalamalarla geriye çekildiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kulübün önünde çok parlak bir gelecek var"

Yaratılan polemiklerle kulübe zarar verildiğini savunan Ergün, "Hedef ben değilim. Hedef Galatasaray’ın başarısını engellemek. Burada hedef, yaratılacak polemiklerle bizim akışımızda problem yaratmak, taraftarla camiayla aramızdaki güven ilişkisini kırmak. Kulübün önünde çok parlak bir gelecek var. Çok yakın bir gelecekte Kemerburgaz’da olacağız, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmış olacağız. Daha rahat ilerleyebileceğiz. Bu kadar ön plana çıkan biri de değilim. Tamamen konumum gereği yapılan işlerin büyük fotoğrafta kulübe zarar verdiğini düşünüyorum. Böyle şeyleri açıklamak zorunda kalmaktan hicap duyuyorum. Oluşturulan bu algıda ses çıkartmadığımız zaman insanlar bazı şeylerin yanlış olduğuna inanmaya başlıyor ve bu inanç güven kırılmasına sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Koskoca Galatasaray’da ben tek başına transfer yapabilme gücüne sahip olabilir miyim?"

Yaşananlardan etkilendiğini de dile getiren Cenk Ergün, "1985’te bu camianın içerisine girdim. 2006’da kulüpte çalışmaya başladım. Elbette görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bizim oyuncu havuzunu belirlemek için çalışmalarımız var. Bu, yıllardır böyledir. Teknik heyetimiz tarafından incelenir. Birtakım listelemeler yapılır, yönetimimizin olduğu toplantıda bizlere sunulur. Başkanımız ve yönetimimizin gösterdiği direktiflerle bu transferleri gerçekleştirmek için bütçe ve limit doğrultusunda çalışırız. Yıllarca da böyle oldu. Koskoca Galatasaray’da ben tek başına transfer yapabilme, bunu zorla dikte ettirme gücüne sahip olabilir miyim? Burası Galatasaray Spor Kulübü. Binlerce üyenin seçmiş olduğu başkan ve yönetim kurulu var." şeklinde konuştu.

Ayhan Akman ve Fatih Demireli ile ilgili yaşadığı öne sürülen sorunlara da açıklık getiren Ergün, "Bizim yapmış olduğumuz her toplantıda Ayhan kardeşim var. Her antrenmanda, kampımızdaki her günde, her maçımızda var. Nasıl böyle bir şey olabilir? Fatih kardeşim bir sağlık sıkıntısı yaşıyor. Kendisinin de vazifeleri var. Kuvvetli olduğu noktalarda hala hasta yerinden devam ettirdiği işler var. Kendisinin ricası üzerine, hastanelik olması ve ameliyatı olması nedeniyle benden ricada bulundu ve evden çalışmak istedi. Çalışmalarını o şekilde devam ettiriyor. Yalanlar üzerinden birtakım algılar oluşturuluyor. İş yapabilmemizi engeller vaziyete gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

"Zaha'nın transfer süreci devam ediyor"

Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın transfer görüşmelerinin devam ettiği aktaran Cenk Ergün, "Zaha’nın ayrılmakla ilgili talebi oldu. Bizler tarafından 'Uygun şartlar yerine getirilirse bu talep kabul edilebilir' dendi. Bu süreç devam ediyor. İnişli çıkışlı bir dalgalanma süreci var. Görüşmeler istenilen şekilde devam ederse gerekli açıklamalar yapılacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Derrick Köhn ile ilgili resmi transfer talebi olduğunu belirten Ergün, "Oyuncunun tercihi, bu sezon bu teklifi değerlendirmemek yönünde oldu. Şu an Köhn ile ilgili bir gelişme yok. Önümüzde bir aylık bir süreç var. Bu süreçte oyuncunun gitme ihtiyacı olabilir mi, olursa ne olur, olmazsa başka ayrılanlar olabilir. O ayrılanların durumuna göre belki başka değerlendirmeler ve başka pozisyonlara transferler yapılabilir." diye konuştu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler olduğunu da kaydeden Ergün, "Kerem sadece Galatasaray'ın değil, mili takımımızın çok değerli bir oyuncusu. Yaşadığı şampiyonluklarla geldiği noktada yurt dışında kariyerine devam edebileceği konusunda daha açık olduğunu bize iletti. Bizler de Kerem'in de uygun göreceği, kulübün de tatmin olacağı şekilde bunları değerlendirebileceğimizi söyledik. Kerem'in gösterdiği performans ve gelecekteki beklentilerden dolayı ilgiler var. Ancak şu anda transfer gerçekleşme aşamasında gibi bir noktada değiliz." yorumunu yaptı.

Sofyan Amrabat transferine engel olduğu söylentilerine cevap veren Ergün, "Bunu algı olarak ortaya atanlardan artık şüphe etmiyorum ama buna inananların aklından artık şüphe edeceğim. Sofyan’ı şahsen tanıyorum. Ağabeyi Nordin ile burada çalıştık. Böyle bir şey yapılmış olsa teknik heyetimizin bilgisi dahilinde bu oyuncunun alınması için onay verilmiş olsa sırf böyle bir mazeretten dolayı bu transfer gerçekleşmeyebilir mi? Almış olduğumuz oyuncular, teknik heyetimizin onayı doğrultusunda yönetimimize sunulmuş isimlerdir. Bunların arasında sıralamalar yapılır. Bu dahilde transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben burada karar verici değilim. Böyle bir şey olma ihtimali yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün transfer politikasını değerlendiren Cenk Ergün, "Kadro mühendisliğimiz, yabancı oyuncu sayısıyla doğru orantılı. Kiralık ya da transfer baktığımız yabancı oyuncular da var. Bu konuda bilgileri de var. Öncelikle bunu çözmemiz lazım. Giden oyuncular olursa gerekli takviyeler yapılacaktır. Başkanımız '3 pozisyonla ilgili transfer yapacağız' dedi ve 3 Ağustos'ta bu transferler bitti. Zordu. Avrupa’da çok anormal bir oyuncu transferi trafiği yok. İstenen rakamlar ve maaş talepleri çok yükselmiş durumda. Bunların içinde iş yapabilmek bizleri zorladı. Avrupa'daki transfer piyasasının erken kapanıyor olmasından dolayı daha kolay değerlendireceğimiz fırsatlar olacaktır. Geçmiş yıllarda transferin son gününde nasıl fırsatlar olduysa bu sene de olmaması için bir sebep yok." diyerek sözlerini tamamladı.