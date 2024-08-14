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3 ilde denize girmek yasaklandı! Dalga boyu 3 metreye ulaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 ilde denize girmek yasaklandı! Dalga boyu 3 metreye ulaştı

 Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kocaali, Kaynarca ve Karasu ile Düzce'nin Akçakoca ilçelerinde elverişsiz koşullar nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

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Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ve yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

 Akçakoca'da dalga boyu 3 metreye ulaştı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu.

İlçedeki sahillerde, yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı.

Cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları ikaz ediyor.

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

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