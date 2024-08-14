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Ukranya ordusu Rus toprağında ilerleyişini sürdürüyor Zelenskiy'den açıklama

Ukranya ordusu Rus toprağında ilerleyişini sürdürüyor Zelenskiy'den açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, günün başından bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den video konferans yoluyla Toretsk ve Pokrovsk başta olmak üzere cephe hattının önemli bölgelerindeki durum ve Rusya'nın Kursk bölgesindeki operasyon hakkında rapor aldığını belirtti.

Kursk bölgesinde ilerlemeye devam ettiklerini aktaran Zelenskiy, "Günün başından beri farklı yerlerde 1-2 kilometre ilerleme kaydettik. Aynı süre zarfında 100'den fazla Rus askeri esir alındı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki durumu bir an bile unutmadıklarını ve ortaklarınca sağlanan yardım paketleriyle bölgenin güçlendirilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna Hava Kuvvetlerine bağlı uçaksavar füze kuvvetlerinin, bu gece muharebe görevi sırasında Rusya'nın Kursk bölgesinde Rus Su-34 bombardıman uçağını yok ettiği bildirildi.

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