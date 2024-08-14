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Toyota tam 22 modelini acil geri çağırdı

Toyota tam 22 modelini acil geri çağırdı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Toyota, ABD'de 22 farklı modelini acil olarak geri çağırdı. Teksas merkezli bir distribütörden kaynaklanan bir hata nedeniyle, yaklaşık 33 bin 848 aracın yük taşıma kapasitesi etiketlerinde yanlış bilgiler yer alıyor.

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Dev otomobil üreticilerinden Japon Toyota, yük taşıma kapasitesi etiketlerinde yanlış bilgiler sebebiyle ABD'de 22 modelini acil olarak geri çağırdı. abcgazetesi'nin haberine göre, uzmanlar, sorunun spor araçlardan kamyonetlere kadar geniş bir model yelpazesini etkilediğini kaydetti. Toyota, bu hatanın farkına varmasının ardından derhal harekete geçti ve araç sahiplerini geri çağırma işlemine davet etti.

Toyota geri çağrılan araç modellerini şu şekilde sıraladı:

2023–2024 BZ4X
2025 Camry Hibrit
2024 Corolla
2023–2024 Corolla Cross Hibrit
2023–2024 Highlander ve Highlander Hibrit
2024 Grand Highlander ve Grand Highlander Hibrit
2023–2024 GR Corolla
2024 GR86
2023 GR Supra
2024 Land Cruiser Hibrit
2023–2024 Prius ve Prius Prime
2023–2024 Sequoia Hibrit
2024 Tacoma ve Tacoma Hibrit
2023–2024 Tundra ve Tundra Hibrit
2023–2024 Venza Hibrit

Toyota, araç sahiplerine 16 Eylül'e kadar bildirim gönderecek. Araç sahipleri, en yakın Toyota servisine giderek etiket değişikliği işlemini ücretsiz olarak yaptırabilecek. Bu süreç, yetkililerin belirlediği düzenlemeler doğrultusunda hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Toyota'dan açıklama 

Toyota, müşteri güvenliğini her zaman öncelikli tuttuğunu belirterek, bu durumun ciddiyetinin farkında olduğunu vurguladı. Şirket, yaşanan bu hatadan dolayı müşterilerinden özür dileyerek, sorunun en kısa sürede çözüleceği konusunda da güvence verdi.

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