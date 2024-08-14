AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu

AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin isimleri belli oldu. Partiye yeni katılan isimlere rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

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14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, bugün 23. yıl dönümünü kutluyor. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına ve milletvekillerine rozet taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekilleri

14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İyi Parti’den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.

Bir tanesi İyi Parti'den, 7'si Yeniden Refah Partisi'nden, 5'i ise bağımsız olmak üzere toplam 13 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı.

Bağımsız

• Mahmut Dal (Adana/Saimbeyli)

• Ali Açmaz (Elazığ/Arıcak/Bükardı)

• Ali Öztoklu (Konya/Doğanhisar)

• Mehmet Begit (Şanlıurfa/Birecik)

• Zafer Arpacı (Uşak/Banaz)

Yeniden Refah Partisi

• Cömert Özen (Adana/Feke)

• Emrullah Akpunar (Erzurum/Aziziye)

•Fehim Kaya (Muş/Bulanık/Yoncalı)

• Ömer Faruk Yenilmez (Muş/Merkez/Yeşilova)

• Mesut Karayiğit (Ordu/Çaybaşı)

• Refahattin Şencan (Samsun/Ayvacık)

• Nevzat Karasu (Erzurum/Karaköy)

İyi Parti

• Hayrettin Özdemir (Erzurum/Horosan)