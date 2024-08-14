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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Birçok arkadaşımız adaylığı düşünebilir...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Birçok arkadaşımız adaylığı düşünebilir...

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Birçok arkadaşımız adaylığı düşünebilir, yeri ve zamanı geldiğinde. Ama bugün bizim gündemimizde isimlerden daha çok kazanmak var, kazanmak için bu adımları atacağız." dedi.

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunun 16 Ağustos'ta, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında verdiği karar dolayısıyla olağanüstü toplanacağının hatırlatılması üzerine Başarır, Meclisin anayasal bir sorunu çözmek için toplanacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine Ali Mahir Başarır, şunları kaydetti:

"Bizim, bugün tek düşündüğümüz 85 milyonun huzuru, geleceği. O yüzden Türkiye'de bir seçim gözüküyor. Çünkü AKP sorunları çözemeyecek. Birçok arkadaşımız adaylığı düşünebilir, yeri ve zamanı geldiğinde. Ama bugün bizim gündemimizde isimlerden daha çok kazanmak var, kazanmak için bu adımları atacağız. 31 Mart'tan sonra bu ülkeye bir zafer daha borçluyuz, o da Cumhurbaşkanlığı seçimi. Biz kazanmak istiyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde, bu ülkenin, partimizin, halkın istediği bir kişi aday olacak ve biz seçimi kazanacağız, ülke kazanacak. Biz sadece kazanmayı, ülkeyi bu yapıdan kurtarmayı düşünüyoruz. O yüzden, o isim aday olabilir, bu isim aday olabilir, herkesin gönlünden geçebilir. Buna sonsuz saygı duyuyoruz, ama bunu tartışmanın yeri ve zamanı seçim kararı alındığında."

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