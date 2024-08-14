BIST 9.831
DOLAR 33,57
EURO 37,05
ALTIN 2.646,19
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da okul servisi ücretlerine zam: En yakın mesafe yaklaşık 17 bin TL!

Ankara'da okul servisi ücretlerine zam: En yakın mesafe yaklaşık 17 bin TL!

Ankara'da okul servisi ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Buna göre; servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL'ye yükseldi.

Abone ol

Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri kara kara düşündürecek bir zam haberi daha geldi. Habertürk'te yer alan habere göre; Ankara'da okul servisi ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre; okul servis ücreti yıllık:

0-3 kilometre arası 16 bin 745 TL'ye,

3-6 kilometre arası 18 bin 450 TL'ye,

6-10 kilometre 21 bin 320 TL'ye,

10 -15 kilometre arası 24 bin 810 TL'ye,

15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 550 TL'ye yükseltildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Birçok arkadaşımız adaylığı düşünebilir...
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Birçok arkadaşımız adaylığı düşünebilir...
Bülent Arınçtan AK Parti 23. kuruluş yıldönümünde dikkat çeken mesajlar
Bülent Arınçtan AK Parti 23. kuruluş yıldönümünde dikkat çeken mesajlar
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Esas işçinin yeni anayasaya ihtiyacı var
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: Esas işçinin yeni anayasaya ihtiyacı var
Pendik'te komşuların gürültü kavgasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Pendik'te komşuların gürültü kavgasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Şehre Dönüş'e Özel İndirimler Başladı!
Şehre Dönüş'e Özel İndirimler Başladı!
Katılımevim, katılım bankası kurmak için BDDK'ye başvurdu
Katılımevim, katılım bankası kurmak için BDDK'ye başvurdu
Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok!
Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok!
Toyota tam 22 modelini acil geri çağırdı
Toyota tam 22 modelini acil geri çağırdı
AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere seslendi: 'Kendini yorulmuş hisseden varsa..."
AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere seslendi: 'Kendini yorulmuş hisseden varsa..."
Ukranya ordusu Rus toprağında ilerleyişini sürdürüyor Zelenskiy'den açıklama
Ukranya ordusu Rus toprağında ilerleyişini sürdürüyor Zelenskiy'den açıklama