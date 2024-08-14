Ankara'da okul servisi ücretlerine zam: En yakın mesafe yaklaşık 17 bin TL!

Ankara'da okul servisi ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı. Buna göre; servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre arası 16 bin 745 TL, 3-6 km arası 18 bin 450 TL'ye yükseldi.

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Okulların açılmasına az bir zaman kala velileri kara kara düşündürecek bir zam haberi daha geldi. Habertürk'te yer alan habere göre; Ankara'da okul servisi ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre; okul servis ücreti yıllık:

0-3 kilometre arası 16 bin 745 TL'ye,

3-6 kilometre arası 18 bin 450 TL'ye,

6-10 kilometre 21 bin 320 TL'ye,

10 -15 kilometre arası 24 bin 810 TL'ye,

15 kilometreyi aşan her kilometre için ise 550 TL'ye yükseltildi.