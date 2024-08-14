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Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişiler konuştu! "Terör saldırısı" sanmış

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eskişehir'deki maskeli saldırganın bıçakla yaraladığı kişiler konuştu! "Terör saldırısı" sanmış

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir çay bahçesinde önceki gün maskeli saldırganın bıçaklı saldırısında yaralanan 5 kişiden 3'ü o anları anlattı.

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Bıçaklı saldırıda boynundan yaralanan ve kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Metin Korkmaz (64), gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü bir arkadaşının daveti üzerine çay içmek için çay bahçesine geldiğini söyledi.

Çay bahçesinde oturduğu sırada şüphelinin koşarak gelip birini bıçakladıktan sonra bir başkasına yöneldiğini, o kişinin de kaçmaya çalışırken önünde düştüğünü anlatan Korkmaz, "Ben 'yapma ayıptır' dedim. 'Sana ne' dedi ve beni de boynumdan bıçakladı, sonra gitti. Önümde bir kişi vardı, onu göbeğinden, bir tane daha bir adam vardı, onu da kalçasından bıçaklayıp gitti. Ambulans geldi, beni buraya getirdi. Bir can pazarı oldu. Yaklaşanı bıçaklıyordu." dedi.

Şüphelinin başında kask ve yüzünde maske olduğunu gördüğünü belirten Korkmaz, "Görünce şaşırmak bir yana korktum bile. Motosiklet sürenler gibiydi. Böyle bir saldırı beklemiyordum. Beklesem en azından bir sandalye alır, adama vururdum. Adam düştü, sırtından bıçaklayacaktı. 'Ayıptır' falan deyince onu bıraktı, bana geldi." diye konuştu.

Yarası nedeniyle kanının güçlükle durdurulduğunu dile getiren Korkmaz, "Allah razı olsun. Ameliyatı yaptılar. Şimdi iyiyim. 2 gündür yatıyorum. '2 gün daha yatacaksın' diyorlar. Ayıralım derken böyle bir duruma geldik. Saniyeler içinde oldu. Nasıl oldu ben de anlamadım. Saldırgan 18 yaşındaymış, şikayetçi olduk." ifadesini kullandı.

"Böyle bir şeyi anca terörist yapar"

Metin Korkmaz gibi boynundan bıçakla yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Tevfik Arslan (71) ise çay içtiği sırada birinin elindeki bıçağı sallayarak geldiğini kaydetti.

Başındaki kask nedeniyle saldırganın kadın mı erkek mi olduğunu anlayamadığını söyleyen Arslan, "Üzerinde de çelik yelek vardı. Herkes telaş etti, millet birbirine girdi. Ben onu görünce 'bu terörist' dedim. Böyle bir şeyi anca terörist yapar." dedi.

Şu an daha iyi durumda olduğunu ifade eden Arslan, eğer bıçak darbesi bir santimetre daha yandan gelmiş olsa hayatını kaybetme ihtimali bulunduğunu belirtti.

Saldırıda karnından ve el baş parmağından yaralanan, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Cumali Özemek (57) de camide namaz kıldıktan sonra bankta oturduğunu ifade ederek, "Ben parkta otururken adamı kovalıyordu. Sonra bana döndü. Elindeki bıçağın boyu 25 santimetre vardı. Bana doğru döndü, bıçakladı. Ben tuttum ama tabii yine de 3-4 santimetre bıçak girdi. Tramvay durağının orada da başka bir kişiyi arkadan bıçaklamış. Arkadaş bağırınca polis geçiyormuş, yakalamış." diye konuştu.

Diğer yaralılardan Cemal Altıntaş (64) ESOGÜ Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi, Naşit Özyürek'in (87) tedavisi ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine 12 Ağustos'ta akşama doğru gelen Arda K. (18) bazı kişilere bıçakla saldırmıştı. Çay bahçesinde ve parkta oturan Metin Korkmaz, Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Cemal Altıntaş ve Naşit Özyürek saldırıda yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "birden fazla kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

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