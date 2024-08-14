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Ekrem İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alan İBB sporcularını ağırladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekrem İmamoğlu 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalya alan İBB sporcularını ağırladı

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran İBB sporcularını ağırladı.

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İmamoğlu, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'ye bronz madalya kazandıran milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın ve milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile Saraçhane'de İBB Başkanlık Binası'ndaki makam odasında görüştü.

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden İmamoğlu, olimpiyat oyunlarındaki organizasyon başarısı ve izleyici disiplinine dikkati çekerek, "Umarım biz de İstanbul'da yapmak istiyoruz. İnşallah öyle coşkulu, tribünleri dolu dolu, layıkıyla bir ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz. Provasını da sizin de inşallah güçlü bir şekilde yarışacağınız Avrupa Oyunları'nda birlikte yaparız." dedi.

Sporcular da İmamoğlu'na ilgisi ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra İmamoğlu ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.

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