MEB'den yeni genelge! İlkokullarda sınav saati kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. Genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.Abone ol
MEB yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesini yayımladı. TRT Haber'in detaylarına ulaştığı genelgeye göre ilkokullarda sınav saati kaldırıldı.
Ölçme yaklaşımı yerine, süreç odaklı ölçme ve değerlendirme uygulamaları benimsenecek.
Dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.
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