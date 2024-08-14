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Altın fiyatlarına bakın! Gram altında yükseliş sürüyor, İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altın fiyatlarına bakın! Gram altında yükseliş sürüyor, İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 2 bin 600 lira sınırını aştı. Uzmanlar yükselişin devam edeceğine işaret edior. İşte altın piyasası...

Altın fiyatlarına bakın! Gram altında yükseliş sürüyor, İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Dün altının gram fiyatı günü 2 bin 648 liradan tamamladı.

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Altın fiyatlarına bakın! Gram altında yükseliş sürüyor, İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 661 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altın fiyatlarına bakın! Gram altında yükseliş sürüyor, İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 411 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 575 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarına bakın! Gram altında yükseliş sürüyor, İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum

Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 2 bin 465 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 466 dolardan işlem görüyor.

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