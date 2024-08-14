Altın fiyatlarına bakın! Gram altında yükseliş sürüyor, İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum
Anadolu Ajansı
|
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 2 bin 600 lira sınırını aştı. Uzmanlar yükselişin devam edeceğine işaret edior. İşte altın piyasası...
Altın fiyatları yatırımcının odağında...Dün altının gram fiyatı günü 2 bin 648 liradan tamamladı.
15
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 661 lira seviyesinde bulunuyor.
25
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 411 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 575 liradan satılıyor.
35
Altının ons fiyatı dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 düşüşle 2 bin 465 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 2 bin 466 dolardan işlem görüyor.
45