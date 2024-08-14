Sergen Yalçın'ın yeni durağı açıklandı

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Sergen Yalçın'ın yeni durağı belli oldu.

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Tecrübeli teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başına geçti.

Akdeniz ekibi, Sergen Yalçın ile yarım sezonda toplamda 23 maça çıktı. Kırmızı-Beyazlılar bu karşılaşmalardan 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu süreçte rakip fileleri 24 kez havalandıran Sergen Yalçın liderliğindeki Antalyaspor, kalesinde ise 33 gol gördü. Antalya temsilcisi, sezonu 49 puanla 10'uncu sırada tamamladı.

Sezon sonu itibarıyla Antalyaspor ile yolları ayrılan Sergen Yalçın, yaz boyunda Kafa Sports'ta EURO 2024 hakkındaki yorumlarıyla sahne aldı.

Yeni sezonla birlikte Sergen Yalçın da yeni bir kanala transfer oldu. Yalçın, önümüzdeki sezon boyunca yorumlarıyla Ekol TV'de yer alacak.