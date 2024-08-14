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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

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CHP Genel Başkanlığı'nı Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki çalışma ofisinde görüşmelerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun son konuğu ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu.

Davutoğlu, bugün saat 16.00'da CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisine geldi.

İki isim ve beraberindeki heyetler, Kılıçdaroğlu'nun ofisinde görüştü.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN İKİ TARAFTAN DA AÇIKLAMA GELMEDİ

İkiliden ziyaret sonrası açıklama gelmedi.

Ayrıca görüşmenin içeriği de paylaşılmadı.

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün de İyi Partili mevkidaşı Musavat Dervişoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

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