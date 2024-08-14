Türkiye'nin kararı sonrası İsrail'de meyve ve sebze krizi patlak verdi!

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Tel Aviv yönetiminin tarımsal ürün ithal ettiği Ürdün'de koleranın tespit edilmesiyle İsrail'de meyve ve sebze fiyatlarında keskin artış yaşandığı bildirildi.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın Arapça yayınının haberine göre, Türkiye'nin mayısta İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Ürdün'den ithal edilen tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle İsrail'de meyve sebze fiyatları fırladı.

İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerinden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak gösterdi.

Tarımda artan maliyet nedeniyle yerel üretimin düştüğüne dikkati çeken Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 3300 İsrail şekeline (yaklaşık 885 dolar) yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.

Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak 3 Mayıs'ta Tel Aviv ile tüm ticareti durdurma kararı almıştı.