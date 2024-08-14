Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi..Abone ol
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'de. 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapacak olan Abbas'ın ilk durağı Beştepe oldu..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'la 5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi..
GAZZE KATLİAMLARI ELE ALINDI
Basına kapalı olan görüşmede; İsrail'in katliam saldırıları, Gazze'deki insani kriz ve ateşkes arayışları gündemdeydi..
Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.