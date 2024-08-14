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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Guterres'e destek açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin reforma tabi tutulmasının önemli olduğunu belirterek yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika'nın, küresel barış ve güvenlikteki rolünün öneminin altını çizerek BM Güvenlik Konseyi'nde daimi olarak temsil edilmemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti..

1945'ten beri dünyanın önemli ölçüde değiştiğini belirten Guterres, Konsey'in yapısının buna "ayak uyduramadığını" söyleyerek yapıda yeniliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Guterres'in açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir cevap geldi.

GUTERRES'E DESTEK

Guterres'in reform görüşlerinin kıymetli olduğunu belirten Erdoğan "Küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir" dedi.

"TÜM AFRİKALI KARDEŞLERİMİZİN BU ADİL SİSTEME KATKI SUNABİLMESİNE MUTLAKA FIRSAT VERİLMELİ"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Sekreter,

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin günümüz şartlarıyla uyumlu ve adil bir şekilde bir reforma tabi tutulması hakkındaki görüşlerinizi samimiyetle ve yüksek sesle ifade etmeniz, dünyanın yeniden adil bir sisteme sahip olması açısından oldukça kıymetlidir.

Afrika kıtasının ve tüm Afrikalı kardeşlerimizin de bu adil sisteme katkı sunabilmesine mutlaka fırsat verilmelidir.

Dünyamızda savaşlar etrafımızı daha fazla sarmadan, daha fazla insan ve toplum acı çekmeden, daha fazla masum kanı dökülmeden; küresel barış ve güvenliği temin etme görevini yerine getirmekten uzak olan BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir. İnsanlığın bizden beklentisi budur.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR DEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Biz, bu beklentilerin bir karşılığı olarak “Dünya 5’ten Büyüktür” demeyi, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak, adil bir uluslararası sistem ve günümüz şartlarına uygun bir BM Güvenlik Konseyi’nin oluşması için samimiyetle uğraş veren tüm dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

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