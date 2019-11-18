Saadet Partisi'nden ilginç Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan çıkışı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın parti kurma çalışmaları devam ederken Saadet Partisi'nden ilginç bir açıklama geldi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Abdullah Sevim'in açıklamaları:

Önce kursunlar bir görelim

"Önce kursunlar bir görelim. Yapabileceklerini düşünüyorlarsa, bu ülkeye faydalı olabileceklerini düşünüyorlarsa kursunlar ama burada bir şeyi de belirtmekte fayda var. Zihniyet olarak eğer aynı zihniyetle hareket edeceklerse, AB medeniyet projeleri olacaksa, İsrail, ABD stratejik ortakları olacaksa, faizci kapitalist sistem onlar için vazgeçilmez olacaksa aynı partii. Problem insanlarda değil sistemde.

Önce kursunlar bir görelim. Yapabileceklerini düşünüyorlarsa, bu ülkeye faydalı olabileceklerini düşünüyorlarsa kursunlar

Şu an ölçü ve sistem yanlış

O yanlış sistem insanları da yanlış yerlere götürüyor. Elinizdeki ölçü 50 cm ise onunla bir metreyi ölçemezsiniz. Şu an ölçü ve sistem yanlış. Umarım faydalı olurlar. İnsanlar birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyuyor. Genel başkanımız meclisteki partileri ve kurulma aşamasında olan partileri de ziyaret etmişti.

Hep beraber bir araya gelelim

Orada şunu söylemişti: “Ülkenin şu an içinde bulunduğu problemlerden kurtulmasının çaresi ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı, çare olan Türkiye İttifakı. Hep beraber bir araya gelelim kimin derdi varsa bunları konuşalım, problemlerimizi birlikte çözelim."