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Noveç'te skandal Kur'an yakma girişimine Dışişleri'nden sert tepki

NORVEÇ'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e saygısızlığa Dışişleri'nden sert tepki geldi.

Norveç'te 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun' isimli bir grup, yaptıkları gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim'i yakmak istemişti. Olay Müslümanları derinden yaralamış ve Norveç'te yaşayan müslümanları oldukça tedirgin etmişti. 

Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımda bulunarak olaya sert tepki gösterdi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

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