Noveç'te skandal Kur'an yakma girişimine Dışişleri'nden sert tepki

NORVEÇ'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e saygısızlığa Dışişleri'nden sert tepki geldi.
Norveç'te 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun' isimli bir grup, yaptıkları gösteri sırasında Kur'an-ı Kerim'i yakmak istemişti. Olay Müslümanları derinden yaralamış ve Norveç'te yaşayan müslümanları oldukça tedirgin etmişti.
Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından paylaşımda bulunarak olaya sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz."
Norveç’te Kur'an Yakma Girişimi Hk. https://t.co/5gSDjQfEUE— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 18, 2019