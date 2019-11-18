Öz kızına cinsel istismarda bulunmuştu! Medya patronu Fatih Oflaz için karar

MTV, Eurosport gibi eğlence ve tematik kanalların sahibiydi Fatih Oflaz'ın öz kızına 7.5 yaşından itibaren cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fatih Oflaz'ın yargılamasında yeni bir gelişme yaşandı.

Fatih Oflaz'ın 7.5 yaşından itibaren öz kızına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmış ve konu yargıya intikal etmişti. Fatih Oflaz'ın kızını istismar ettiği için sanık olarak yargılandığı dava dosyasında son karar çıktı. Fatih Oflaz 18 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Hükümle beraber tutuklama kararı verilmeyen Fatih Oflaz’ın yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Avukatları itiraz etti

Hükmün ardından Fatih Oflaz cephesi beraat etmesi gerektiğini belirterek, mağdur taraf ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise cezayı az bularak karara itiraz etti. Yurt dışına kaçan Oflaz hakkında tutuklama da talep etti. Dosya bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine geldi.

Mahkeme cezayı onadı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Yerel mahkemenin verdiği kararında usul ve yasaya herhangi bir aykırılık bulunmadığını belirterek dosyadaki kararını verdi. İstinaf mahkemesi itirazları inceledi ve Fatih Oflaz hakkındaki 18 yıl 9 aylık hapis cezasını onadı. Skandalın duyurulmasından sonra kayıplara karışan Fatih Oflaz karara Yargıtay nezdinde itiraz edebilecek.

Kızının ifadesi : 7.5 yaşından 15 yaşına kadar istismara uğradım

MTV, Eurosport gibi milyonlarca dolarlık eğlence ve tematik kanalların sahibiydi olan Fatih Oflaz hakkında kızı mahkeme huzurunda ağlayarak şu ifadeyi vermişti:



-"Babam her zaman despot bir insan oldu. Söylediği her şeyin yapılması gerekiyordu. 7.5 yaşımdan 15 yaşıma kadar sürekli istismara uğradım. Babamla annem ayrıldıktan sonra hep annemin ısrarıyla babamın evine gitmek zorunda kalıyordum. Yıllarca buna sesimi çıkarmadım. Çoğunlukla sanki bir şey olmamış gibi yaşamayı tercih ediyordum. O dönemden itibaren gece uykularım hiç rahat olmadı. Hep kabusla uyandım. Babamdan, beni babamın evine gönderen annemden, buna engel olmadığı için ağabeyimden ve karşı koymadığım için kendimden nefret ettim".

Fatih Oflaz'ın savunması

Sanık kürsüsündeki Fatih Oflaz kızının suçlamalarına, kızının annesini ve dolaylı olarak da kızını suçlayarak yanıt verdi. Oflaz’a göre anne Aslı Kocaoğlu, kızı için ödediği nafaka kesilince, bu kez emlak aldırmak için kızını babasına karşı yönlendirmeye çalışmıştı.

PSİKİYATRİSTTEN KAN DONDURAN TANIKLIK... İstismar davasında mahkemeye çağırılan Psikiyatrist hekim Turgut Kundakçı tedavi sürecinde yaşadıklarını hakimlerin huzurunda şöyle anlattı: “Mağdur genç kız ile görüşmeye başladıktan tam 9 ay sonra bana ‘güvenliğimi sağlarsanız babamla yüzleşmek istiyorum’ diye söyledi. Ben de bunu yapabileceğimi söyleyince 30 Eylül 2014’te babasıyla bir terapi seansı yaptık. Terapi sırasında mağdur babasına durumu anlatamayınca ben Fatih Oflaz’a 8-13,5 yaş arasında kendisinin cinsel istismarına maruz kaldığını bana ilettiğini söyledim."

'FATİH OFLAZ İSTİSMARI KABUL ETTİ'... "Fatih Oflaz bunu kabul etti. Hatta bir süre Amerika’ya gidip 4 seans terapi gördüğünü söyledi. Fatih Oflaz kendisiyle ilgili de bazı bilgiler verdi. Bu özel bir bilgidir ve hekim olduğum için açıklamam doğru olmaz ancak sanık Fatih Oflaz yurt dışında 4 kez psikoterapiye gittiğini, bu konuyu orada ilk kez açtığını, konunun kızını taciz etmesi ile ilgili olduğunu ilk kez orada bana söyledi. Hatta kendisi bunun sebebi olan çocukluğunda başına gelen bir olayı da orada (Amerika’da) anlatmış. Kendisi benden iyileşmek adına talepte bulundu."

'BEN SANA İYİ BİR BABA OLAMADIM' DEYİP AĞLADI... "Tedavisine benimle devam etmek istediğini söyleyince kızı tepki gösterdi. ‘Benim kurduğum olumlu bir ilişkiyi elimden almak istiyorsun’ diyerek kızdı. Mağdur kızın babasından istediği tek şey tekrar normal baba kız ilişkisini yakalayıp yakalayamayacağını görmekti. Fatih Oflaz gayet pozitifti. Kızına ‘aramız iyi olacak’ dedi. Mağdurun bana anlattığı her şey travmatik bellek ile uyumluydu. Travmatik bellek hiçbir zaman değişmez. Fatih Oflaz’ın kızıyla yüzleştiğinde ‘ben sana iyi bir baba olamadım’ deyip ağladığını hatırlıyorum.”

PSİKİYATRİS: BU BİR PEDOFİLİ... Turgut Kundakçı mahkemede Fatih Oflaz’ın durumunu, “Pedofili" olarak tanımlayarak ve şöyle devam etti:

"Bu 18 yaşından ufak kişilerle bu kişilerin kabul edip etmediğine bakmaksızın onlarla cinsel münasebet kurulmasıdır. Ben mağdur çocuğa kronik dissosiyatif bozukluğu teşhisi koydum. Bu teşhisin nedeni çocukluk döneminde yaşanan yüzde 95-yüzde 98 oranındaki cinsel istismardır."

17 yaşında 14 yaşındaki kızı istismar etti

Fatih Oflaz’ın bundan tam 42 yıl önce 17 yaşında lise öğrencisiyken, 14 yaşındaki turist çocuk Valeria Montuori’yi istismar suçundan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ortaya çıkmıştı. Baba Yaşar Oflaz’ın İtalya’ya gidip Valira’nın babası Mario’yu çocukların evlenmesine ikna etmiş. Bu kararı kabul eden mahkeme heyetinin başkanı Talip Güran duruşma bitiminde Oflaz ailesine, “İpin ucunu kaçırıyorsunuz. Çocuklarınızı boş bırakmayın” demişti. Oflaz bu davadan ceza almadan kurtulabilmişti.

(Haber : Arzu Kaya -Habertürk)