Ankara Emniyeti'nde rüşvet soruşturması! 8 polis tutuklandı

ANKARA’da rüşvet iddiasıyla başlattılan soruşturmada Ankara Emniyeti kadrosunda görev yapan 8 polis tutuklandı. Tutuklu polislerin, büfe ve işletmelerden rüşvet aldıkları iddiası gündemde.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gelen bir ihbarın ardından geçen ekimde Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki sivil ekipler amirliğinde görevli bazı polislere yönelik takip çalışması başlattı.

Rüşvet iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen adli soruşturmada, sivil ekipler amirliği kadrosunda görevli polislerin Çankaya ilçesi sınırları içinde bazı büfelerden ve restoranlardan para aldıkları belirlendi.

Gizli kamera kaydetti

Gizli kamera çekimlerinin de yapıldığı takiplerde, sivil polislerin büfelerin gece saat 22.00’den sonra alkol satışına göz yumma, restoranlarda ise özellikle kapalı mekanlarda tütün kullanımına karşı idari işlem yapmama karşılığında 5–30 bin lira arasında aylık para topladıkları anlaşıldı.

Sekiz polis tutuklandı

Soruşturma kapsamında polislere para veren bazı büfe ve işletme sahiplerinin ifadelerine başvurulurken, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, ekimde iki ayrı operasyonla polisleri gözaltına aldı. Rüşvet aldıkları iddia edilen polislerden sekizi savcılık sorgularının ardından mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İdari soruşturma başlatıldı

Kamuoyuna açıklanmayan operasyonlar sonrasında savcılık soruşturmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Gözaltına alınan polislerin tamamı, idari soruşturma çerçevesinde görevden el çektirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nca görevlendirilen müfettişler, Ankara Emniyeti’nde çalışmaya başladı. Müfettişlerin, rüşvet iddiasına konu olan polislerin bireysel suç işleyip işlemediklerini araştırdıkları öğrenildi.

"Havuz sistemine dönüştürdükleri" iddia ediliyor

Bu arada, organize şekilde rüşvet aldıkları iddia edilen Sivil Ekipler Amirliği’ndeki tüm personel görevden alınarak başka birimlere kaydırıldı. Başka birimlerden seçilen yeni personel sivil ekipler amirliği bünyesinde görev aldı. Emniyet çevrelerine yansıyan iddialara göre, rüşvet topladıkları öne sürülen polislerin, topladıkları parayı “havuz” sistemine dönüştürdükleri ifade ediliyor.