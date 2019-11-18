Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor kilosu yarım altınla yarışıyor

Toptan kilogram fiyatı 800 lirayı bulan Kenger sakızı, bir ay boyunca çiğnenebiliyor. Ayrıca bu sakız bir yıl muhafaza edildiği gibi birçok faydası da bulunuyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.