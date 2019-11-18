Bu sakız bir ay çiğnenebiliyor kilosu yarım altınla yarışıyor
Genellikle Sivas ve Malatya çevresinde yetişen ve kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının faydaları saymakla bitmezken, fiyatı da günden güne artıyor.
Toptan kilogram fiyatı 800 lirayı bulan Kenger sakızı, bir ay boyunca çiğnenebiliyor. Ayrıca bu sakız bir yıl muhafaza edildiği gibi birçok faydası da bulunuyor. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve bahar aylarının yağışlı geçmesinden dolayı fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.
Sivas’ta kenger satışı yapan esnaflardan İbrahim Güler, kenger sakızına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda vatandaşın talepte bulunduğunu belirterek sakızın kendi suyu ile bir yıl muhafaza edebildiklerini söyledi. "Yaz aylarında insanlar köylerde kenger sakızı toplamak ile meşgul olur." diyen Güler, meşhur sakız hakkında şu bilgileri verdi:
Kökünden süt akıyor
"Kenger sakızı, kenger bitkisinden elde edilir. Kenger bitkisi, Haziran- Temmuz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte kurur ve kuruyan yerlerinin kesilmesiyle kökünden süt akar."
- "Akan süt belli bir süre sonra donar ve kenger sakızı ortaya çıkmış olur."
Her yerden talep çok
- "Bu donan sütleri sıcak sularla temizleyip katkıları alınarak yuvarlak ve yassı şekiller verilir. Bu işlemlerin ardından ise Kenger sakızı oluşur."
- "Kenger sakızlarını kendi salgıladıkları sular ile bir sene muhafaza edebiliyoruz. Aynı sakız ise 1 ay boyunca çiğnene biliyor. İl dışından ve yurt dışından oldukça talep var"