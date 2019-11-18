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Kimse yıkamıyor denmişti! Murat Kurum talimat verdi Karaburun'daki bina yarın yıkılıyor

İZMİR Karaburun'da SİT alanına yapılan ve sahibi merak konusu olan lüks villa yarın yıkılacak. Talimatı bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre; Karaburun’un Hasseki Mahallesi’nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Kurum’un talimatıyla inceleme başlatıldı.

Belediyenin mühürlemesine rağmen çalışmaların devam ettiği inşaatla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince imar barışı sisteminde yapılan incelemede, alanda iki Yapı Kayıt Belgesi oluşturulduğu anlaşıldı.

Yalan beyanda bulunmuşlar

Yapı Kayıt Belgesi almak için beyan edilen yapı fotoğraflarını detaylı inceleyen yetkililer, yalan beyanda bulunulduğunu, sisteme yüklenen fotoğraflara ait yapıların bahse konu alanda olmadığını tespit etti.

Bakanlık ekipleri, 15 Kasım’da yerinde yaptığı incelemede inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirledi. Mevcut inşaatın, 31 Aralık 2017’den sonra, imar mevzuatına aykırı olarak yapıldığı tespit edildi. Bu yılın mart ayında uydu görüntüsü üzerinden yapılan tespit çalışmalarında da herhangi bir inşaata rastlanmadığı, inşaatın yapımının bu tarihten sonra başladığı belirlendi.

Bakanlık, İzmir Karaburun birinci derece doğal sit alanındaki kaçak yapının Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal etti. İlgili kurumlara bilgi veren Bakanlık, kaçak yapının yıkılması için harekete geçti ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yarın yıkılacak

Bakanlık yetkilileri, Karaburun Kaymakamlığı ve Karaburun Belediyesi ile yapılan yazışmanın ardından yarın kaçak yapıda yıkıma başlayacak.

KİMSE YIKAMIYOR DENİLMİŞTİ VİLLA KİMİN?

Karaburun'a yapılan villanın inşası mühürlenmiş olmasına rağmen devam ediyordu. Medyaya villanın ünlü komedyen Yılmaz Erdoğan'a ait olduğu iddiası yansımıştı. Ancak belediye binanın sahibinin Kamil Güler isimli kişiye ait olduğunu açıklamıştı.

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