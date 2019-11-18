Adanalı kebapçı tereyağlı lokum yemeğinden günde 6 bin lira kazanıyor

Adana'da kebapçı dükkanı işleten İsmail Çalıkıran (30), koyunun omurgasının iki tarafından uzanan, 'küşleme' olarak tabir edilen eti, domates, soğan, sarımsak ve terayağı ile birleştirerek 'terayağlı lokum' yemeği yaptı. Kentte kıyma kebabının bir simge olduğunu belirten İsmail Çalıkıran, et üzerine yoğunlaşmış ustalar olarak her daim kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.