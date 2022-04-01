Rusya'dan Bayraktar İHA paylaşımı: Ukrayna bu talepte bulunmuş

Rusya Savunma Bakanlığı, Bayraktar İHA'larla ilgili ilginç bir belge paylaşımında bulundu. Belgede Ukrayna'da yer alan Motor Sich firması, Bayraktar İHA'ların üreticisine, İHA'lar için en az 20 litre kapasiteli aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmalarıyla donatma imkanı olup olmadığını sorduğu belirtildi.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bayraktar İHA ve Ukrayna'da yer alan dünya çapında uçak ve helikopterler için en büyük motor üreticilerinden biri olan Motor Sich firmasıyla ilgili bir paylaşım yapıldı.

Bakanlığın yayınladığı belgede Motor Sich firmasının, Baykar Teknoloji'ye yönelttiği talep dikkat çekti. Belgede İHA'ları en az 20 litre kapasiteli aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmalarıyla donatma imkanı olup olmadığı yer aldı.