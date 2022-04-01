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Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Türkiye'ye çağrı yaptı

Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar! Türkiye'ye çağrı yaptı

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İstanbul'daki barış görüşmelerinde ilerleme sağlandığını belirterek Rusya'nın Ukrayna'nın tekliflerine cevap hazırladığını duyurdu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise "Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" dedi.

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RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın mensuplarına bölgedeki son gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna ile barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Lavrov, İstanbul'daki müzakerelerde ilerleme sağlandığını belirtti ve Rusya'nın Ukrayna'nın tekliflerine cevap hazırladığını belirtirken Kırım ile Donbas'ın durumu ve tarafsızlık konularında Ukrayna'nın 'daha fazla anlayış' göstermeye başladığını kaydetti.

Kuleba'dan Türkiye mesajı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise yaptığı açıklamada Batılı devletlerin Rusya'ya yönelik yaptırımlardan şimdiden bıktığını belirterek, "Bu bıkkınlığı Rus ekonomisini gerçekten vurabilecek ek yaptırımlardan kaçınma arzusunu görüyorum. Ukrayna halkı kısıtlamalardan dolayı minnettar ancak daha fazlasının yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kuleba ayrıca, "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" derken bu teklife Rusya'nın yanıtını beklediklerini belirterek, "Rusya ile görüşme açısından hiçbir yabancı güç Ukrayna'ya baskı yapmıyor. Tekliflerimize Rusya'nın resmi cevabını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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