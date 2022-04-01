Ali Koç'un Joachim Löw sözleri Fenerbahçelileri heyecanlandırdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Joachim Löw iddialarını ilk kez yanıtladı. Bir taraftarın, "Görüştüğünüz doğru mu?" sorusuna 'doğru' yanıtını veren Ali Koç, taraftarı heyecanlandırdı.

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Vitor Pereira ile sezona başlayan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamla olan birliktelik uzun sürmedi. Sarı-lacivertliler sezon sonuna kadar göreve İsmail Kartal'ı getirdi. İsmail Kartal'ın başarılı performansı sonrası üst üste galibiyetler elde eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve kurmayları da gelecek sezon futbol yapılanması için çalışmalarına hız verdi.

"Löw'le görüşüyoruz"

Başkan Ali Koç, akşam saatlerinde taraftarların da yer aldığı bir organizasyona katılım sağladı. Konuşmak için kürsüye çıkan genç bir taraftar, Ali Koç'a bakarak, "Joachim Löw ile görüşüldüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da 'doğru' diyerek genç taraftarı onayladığı görüldü.

Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Joachim Löw ile ilgili ilk kez birinci ağızdan bir açıklama geldi.