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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile görüştü İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile görüştü İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gelen ilk açıklamalarda Putin'in müzakere görüşmelerine ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği öğrenildi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptığı toplantı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul'da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelenski ile de görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı. Erdoğan, Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi. Zelenski ise, "Türkiye'ye güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğu için minnettarım" dedi.

Zirve sonrası Ukrayna ve Rusya'dan açıklamalar
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Eğer Türkiye, Ukrayna-Rusya liderler zirvesinin düzenlenmesine yardımcı olursa minnettar kalırız" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de gerçekleştirilmesi beklenen müzakerelere ilişkin açıklama yaparak, “Müzakerelerin yüz yüze yapılması önemli” dedi.

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