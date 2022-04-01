Herkesin beklediği açıklama geldi! Meteoroloji ve uzman isim duyurdu! İstanbul, İzmir, Muğla...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre çöz tozu riski bugün de devam ediyor. Uzman isim Kerem Ökten artık soğuk birikimi olmadığını söyledi ve 'elveda kış' dedi. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji'nin paylaştığı son hava durumu tahminlerine göre, Marmara ve Ege'de kuvvetli lodos etkili olacak. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de ise Afrika kaynaklı toz taşınımı yaşanacak. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklar bekleniyor.
Öte yandan artık özlenen sıcaklıklar da geri geliyor. Uzman isim Kerem Ökten yaptığı son paylaşımda şunları söyledi:
-Stratosfer'de final ısınması tamamlandı. Yani artık soğuk birikimi yok. Elveda Kış.Cumartesi gününden itibaren basık havalar son bulacak. Çöl tozları havadan tamamen temizlenecek. Hava berraklaşacak. Mis gibi olacak...
-Pazar günü lodos Marmara, Ege ve İç Anadolu'da çok kuvvetli esecek. İstanbul ve Ankara dahil. Kasım ayındaki kadar güçlü değil. Yine de özellikle açık arazilerde risk oluşturabilir. İnşaat yakınından geçmeyelim. Araçlarımızı park etmeyelim...8 gün ülke genelinde ciddi bir yağış yok.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.