Herkesin beklediği açıklama geldi! Meteoroloji ve uzman isim duyurdu! İstanbul, İzmir, Muğla...

-Pazar günü lodos Marmara, Ege ve İç Anadolu'da çok kuvvetli esecek. İstanbul ve Ankara dahil. Kasım ayındaki kadar güçlü değil. Yine de özellikle açık arazilerde risk oluşturabilir. İnşaat yakınından geçmeyelim. Araçlarımızı park etmeyelim...8 gün ülke genelinde ciddi bir yağış yok.