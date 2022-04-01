Bosnalı Sırp lider Dodik'ten Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e seçim desteği mektubu

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, 3 Nisan'da Sırbistan'da düzenlenecek seçimler için Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e destek mektubu gönderdi.

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Dodik, Vucic'e Sırbistan'ı ekonomik açıdan güçlü, uluslararası toplumda saygı duyulan ve gelişmiş bir ülke haline getirdiği için teşekkürlerini iletti.

Seçimlerde Vucic'e şans dileyen ve desteklediğini kaydeden Dodik mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sırp Cumhuriyeti halkının Sırbistan'a olan sevgisi tartışılmaz. Bugün Sırbistan ile gurur duyuyoruz. Sırp Cumhuriyeti ile Sırbistan arasındaki iş birliği her zaman var oldu ve var olmaya devam edecek.​​​​​​​ Sırbistan'ın ve senin, Sırp Cumhuriyeti'ne verdiği destek büyük önem arz etmekte. Sırp Cumhuriyeti halkı, güvenli ve güçlü Sırbistan sayesinde kendisini güvende hissediyor. Seninle tanışma, Sırbistan'a ve onun gelişimine olan bağlılığının ve sevginin muazzam olduğunu görme fırsatım oldu. Bu nedenle pazar günü yapılacak seçimlerde sana olan desteğim kesinlikle tartışılmaz. Sırbistan vatandaşlarının da aynı şeyi düşündüğüne inanıyorum."

Vucic, 3 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin en favori ismi olarak gösteriliyor.