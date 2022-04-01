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Fatsa'da faciadan dönüldü: Elekçi Deresi üzerinde asma köprü takılırken çöktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatsa'da faciadan dönüldü: Elekçi Deresi üzerinde asma köprü takılırken çöktü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki asma köprünün çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

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ORDU'da olay, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elekçi Deresi üzerine yapılan asma köprünün montaj çalışması esnasında iş kazası meydana geldi. Bu sırada köprü inşaatında çalışan işçilerden Onur Kurioğlu ile Mehmet Özkan yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerinde 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Vinç yardımı ile kıyıya çekilen yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lüfti Yaran da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.  Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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