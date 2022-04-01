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AK Parti o sözleri affetmedi! Ethem Sancak disipline sevk edildi

AK Parti o sözleri affetmedi! Ethem Sancak disipline sevk edildi

Ethem Sancak İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Ethem Sancak geçtiğimiz gün "Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.

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Eski AK Parti MKYK üyesi ve iş insanı Ethem Sancak AK Parti'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansına katılan Sancak "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" sözlerini kullanmıştı.

SİHA açıklamaları da dikkat çekmişti
Ethem Sancak, son dönemde yaptığı açıklamalarla tartışma yaratmıştı. Rusya’nın Ukrayna’daki işgal harekatının başladığı ilk günlerde bir Rus kanalına röportaj veren Sancak, Ukrayna’nın kullandığı SİHA’lara ilişkin "Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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