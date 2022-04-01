BIST 2.252
DOLAR 14,69
EURO 16,23
ALTIN 909,01
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın

Mustafa Sarıgül: Tuzu kuruların değil namuslu insanların partisiyiz

Mustafa Sarıgül: Tuzu kuruların değil namuslu insanların partisiyiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tuzu kuruların değil, yoksulların, dürüst, onurlu ve namuslu insanların partisi olduklarını söyledi.

Abone ol

Sarıgül, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen, Doğu Karadeniz Ordu Bölge Toplantısı'nda, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayına sevinçle giremediklerini belirten Sarıgül, bazı gıda maddelerindeki fiyatları eleştirdi, milletin ilk defa mübarek ramazanı beklerken kara kara düşündüğünü aktardı. Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin iktidarında fındığı siyaset malzemesi yapmayacaklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Fındığımız hangi zamanda, hangi tarihte satılırsa satılsın 4 dolar diyoruz. Altını özellikle çiziyorum. Pırlantadan vergi alınmıyor. Peki çiftçinin mazotundan niye vergi alınıyor? Ayçiçeği ekilmiyor. Niye biz ayçiçeği ithal ediyoruz? Bunların hepsinin çaresi var. Türk tarımını yabancı şirketlere teslim ettiler. Fındıkta İtalyan şirketini kartel yaptılar. Peki bizim Ordu'daki, Giresun'daki Trabzon'daki, Samsun'daki yurttaşlarımızın kafası İtalyan kadar çalışmıyor mu? Bu toprakları fındığı İtalyalılara peşkeş çektirmeyeceğiz. Yok öyle yağma."

Sarıgül, elektrik faturalarının can yaktığını anlatarak "Yoksulluk varsa, işsizlik varsa, her şeye her gün zam geliyorsa bunun sorumlusu kim biliyor musunuz? 20 yıldır iktidarı yöneten AK Parti." dedi.

"Türkiye Değişim Partisi olarak biz kavga partisi değiliz, çare partisiyiz"
Türkiye Değişim Partisi olarak kavga partisi değil, çare partisi olduklarına dikkati çeken Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi korkmadan, cesurca, çekinmeden, ekonomik, milliyetçilik yapmaya devam edecek." dedi.

Kendilerine, kiminle ittifak yapacakları yönünde sorular yöneltildiğini dile getiren Sarıgül, şunları söyledi:

"Türkiye Değişim Partisi olarak Karadeniz'den kimle ittifak yapacağımızı açıklıyorum. İşsizlerle, evsizlerle, çaresizlerle, kimsesizlerle, yoksullarla ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi emeklilerimizle, emekçilerimizle, engellilerimizle, çiftçilerimizle, esnaflarımızla, EYT'lilerle, emniyet mensuplarıyla, sağlık çalışanlarıyla, 3600 ek göstergeyi bekleyen öğretmen arkadaşlarımızla ittifak yapacağız. Bizim ittifakımızda sen, ben kavgası olmayacak. Biz koltuk için değil, dertlere derman olmak için ittifak yapacağız. Türkiye Değişim Partisi tuzu kuruların partisi değil, yoksulların dürüst, onurlu, namuslu insanların partisidir."

Mustafa Sarıgül, Altınordu ilçesinde esnafı ziyaret etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede düzenlemeleri hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede düzenlemeleri hayata geçireceğiz
Denizli sahur vakti 2022 imsakiyesi iftar ve sahur kaçta?
Denizli sahur vakti 2022 imsakiyesi iftar ve sahur kaçta?
Manisa sahur ne zaman 2022 Manisa imsakiye tablosu iftar saati
Manisa sahur ne zaman 2022 Manisa imsakiye tablosu iftar saati
Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı kararına tepki: El koymak bu!
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı kararına tepki: El koymak bu!
Ev alım satımında yeni dönem! Duyumdan öteye gidememişti şimdi gerçek oluyor
Ev alım satımında yeni dönem! Duyumdan öteye gidememişti şimdi gerçek oluyor
Mersin sahur vakti kaçta imsakiye 2022 Mersin iftar saati
Mersin sahur vakti kaçta imsakiye 2022 Mersin iftar saati
Antalya sahur vakti kaçta 2022 Antalya iftar imsakiyesi tablosu
Antalya sahur vakti kaçta 2022 Antalya iftar imsakiyesi tablosu
Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Sağlık raporlarıyla ilgili flaş karar
Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Sağlık raporlarıyla ilgili flaş karar
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sedat Peker açıklaması! BAE Sedat Peker'i iade edecek mi?
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Sedat Peker açıklaması! BAE Sedat Peker'i iade edecek mi?